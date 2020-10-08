Неизвестный снаряд взорвался в горах Дагестана

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Представители правоохранительных органов выехали в Агульский район Дагестана, где взорвался неустановленный снаряд, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"По предварительным данным, произошел взрыв близ села Чираг Агульского района. Взорвался снаряд, образовалась воронка. Никто не пострадал. На место выехали взрывотехники ФСБ и МВД для проведения экспертизы. Будет установлено, что это за снаряд", - сказал собеседник агентства.

По его данным, жители села Чираг, которое находится примерно в 10 километрах от того места, почувствовали толчки и услышали грохот взрыва.

В соцсетях появилась информация, что это может быть ракета, которая прилетела из зоны карабахского конфликта. "Это маловероятно, так как Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта, плюс к тому, воронка небольшая (. . .). Но и эту версию будут изучать. Эксперты выяснят, ракета это была или иной снаряд", - пояснил собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.