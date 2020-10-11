В Мордовии потушили пожар, охвативший 16 домов в двух селах

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Пожарные полностью ликвидировали возгорание 16 домов в двух селах Торбеевского района Мордовии, а также потушили пожар в поле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МЧС.

"В 23:49 мск объявлена полная ликвидация пожара как в двух населенных пунктах, так и в поле", - сказал представитель ведомства.

Утром в субботу поступил сигнал о возгорании сухой травы в Торбеевском районе. Огонь перекинулся на три жилых и три нежилых дома в селе Носакино, а также на десять нежилых домов в селе Новая Почеморга.

Погибших и пострадавших нет.