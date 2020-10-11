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Борт "Уральских авиалиний" вернулся в Челябинск из-за неисправности

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший по маршруту Челябинск-Симферополь, вернулся в аэропорт вылета по технической причине в воскресенье утром, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Представитель компании отметил, что на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Челябинска.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку безопасности полетов по факту возврата самолета в аэропорт вылета, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, командир воздушного судна, выполнявшего рейс SVR481 "Челябинск-Симферополь", принял решение о возврате в аэропорт вылета через 13 минут после взлета. "Посадка благополучная. На рейс зарегистрировано 52 пассажира, из них шесть детей", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что на место выехал Челябинский транспортный прокурор.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов.

Уральские авиалинии

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