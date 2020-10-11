В Волгограде погиб ребенок под упавшей на него бетонной плитой

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Двенадцатилетний мальчик погиб под обвалившейся бетонной стеной в балке возле реки Волга в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Волгоградской области.

По ее данным, в воскресенье днем школьник в компании своего приятеля отправился гулять в балку, расположенную недалеко от берега Волги в 150 метрах от дамбы. Во время игры обвалилась песочная насыпь, на которой находилась бетонная плита. Тяжелая конструкция обрушилась на ребенка, рассказали в пресс-службе.

Как отметили в СКР, по данному факту проводится проверка.