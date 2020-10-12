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Исследования вакцины "Вектора" пройдут в Москве, Петербурге и Сибири

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Пострегистрацинные исследования вакцины от коронавируса, разработанной ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, планируется провести в клинических центрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области и Алтайского края, сообщили в ГНЦ.

Об этом говорится в ответе ГНЦ "Вектор" на соответствующий запрос "Интерфакса". Отмечается, что после регистрации препарата "ЭпиВакКорона" планируется провести два клинических исследования: с участием 150 лиц старше 60 лет, а также многоцентровое исследование с участием 30 000 добровольцев.

"В настоящее время набор участников пострегистрационных исследований еще не начат, ведутся переговоры с клиническими центрами", - уточнили в "Векторе".

Там указали, что в исследованиях принимают участие добровольцы в возрасте от 18 лет. "Добровольцы должны соблюдать заранее определенный график посещения центров и пройти все запланированные процедуры и исследования. Каждый доброволец собственноручно подписывает добровольное информированное согласие", - заявили в центре.

В ГНЦ сообщили, что "распределение добровольцев по группам будет осуществляться в отношении 3:1, то есть 75% добровольцев получат вакцину", 25% - плацебо.

Вакцина ГНЦ "Вектор" "ЭпиВакКорона" от COVID-19 разработана на основе пептидных антигенов.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Вектор ЭпиВакКорона Коронавирус

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