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Петербуржцев пока не штрафуют за езду в общественном транспорте без масок

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и ГИБДД проводят в общественном транспорте Петербурга профилактические рейды по соблюдению масочного режима, сообщила пресс-служба городского комитета по транспорту в среду.

"Участники рейдов подходят к ситуации с пониманием: пока что не был оштрафован ни один пассажир за отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты. А сами рейды носят разъяснительный, а не карательный характер. Но только от самих петербуржцев зависит возможность ужесточения таких проверок вплоть до введения реальных штрафов", - уточнили в пресс-службе.

В то же время петербургские власти отмечают, что сознательность горожан увеличилась в последние две недели. Если рост заболеваемости продолжится, в Смольном допускают закрытие торговых центров и магазинов, парков и зон отдыха.

"Но "замораживать" льготные проездные билеты петербуржцев пока не планируется. Каждый житель города должен быть уверен, что он в любой день безопасно может добраться до нужной ему точки назначения", - подчеркнули в пресс-службе.

Петербург

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