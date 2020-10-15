Петербургский медцентр закупит части человеческих тел почти на 13 млн рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена (Санкт-Петербург) закупит человеческие торсы, ноги и руки в качестве пособий, следует из материалов на портале госзакупок.

Центру Вредена требуются шесть замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 различных торса (из них шесть - с головами). Уточняется, что пособия предназначены исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей.

Общая сумма закупки составляет 12 млн 816 тысяч рублей. Заявки принимаются до 22 октября, поставщика определят 26 октября.

Директор центра Рашид Тихилов сообщил журналистам, что подобные закупки проводятся раз в полтора-два года, и как правило, материал поступает из-за границы.

"Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", - подчеркнул он, его слова привели в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Обучение хирургов на биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в нашей стране, но и во всем мире. Как по-другому учить врачей?" - добавил Тихилов.