Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Петербургский медцентр закупит части человеческих тел почти на 13 млн рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Вредена (Санкт-Петербург) закупит человеческие торсы, ноги и руки в качестве пособий, следует из материалов на портале госзакупок.

Центру Вредена требуются шесть замороженных человеческих рук и 12 ног с тремя суставами до кончиков пальцев, а также 24 различных торса (из них шесть - с головами). Уточняется, что пособия предназначены исключительно для проведения морфологических курсов и мастер-классов для врачей.

Общая сумма закупки составляет 12 млн 816 тысяч рублей. Заявки принимаются до 22 октября, поставщика определят 26 октября.

Директор центра Рашид Тихилов сообщил журналистам, что подобные закупки проводятся раз в полтора-два года, и как правило, материал поступает из-за границы.

"Невозможно качественно обучить хирурга делать ту или иную операцию, особенно новую и незнакомую для него операцию, если проводить обучение исключительно по иллюстрациям в атласе анатомии или на пластиковом манекене. Вреда от такого хирурга для живых пациентов будет больше, чем пользы", - подчеркнул он, его слова привели в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

"Обучение хирургов на биоматериале, а не на пластиковых моделях, далеких от реальности, практикуется не только в нашей стране, но и во всем мире. Как по-другому учить врачей?" - добавил Тихилов.

Петербург

Новости
Экономический кризис

Хуснуллин предложил решение проблемы нехватки мигрантов на стройках в Приамурье

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

МИД РФ заявил о подготовке визита экспертов ОЗХО по "делу Навального"

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков

Президент РФ подписал закон о повышении НДПИ для горнодобытчиков
Пандемия коронавируса

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Эпидемиолог спрогнозировал спад заболеваемости COVID в ноябре

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок

Сноудену придется задержаться в России на неопределенный срок
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Минздрав РФ заявил, что почти треть заболевших COVID старше 80 лет умирает

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Экономический кризис

Счетная палата сочла ожидания Минэкономразвития заниженными в части цен на нефть

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');