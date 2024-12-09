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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Инвестиции в возобновляемую энергетику России могут превысить 1,3 трлн рублей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Инвестиции в отрасль возобновляемой энергетики России до 2035 года превысят 1,3 трлн рублей, сообщил на пресс-конференции директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев.

"До конца 2035 года ориентируемся, что эта сумма превысит 1,3 трлн рублей", - сказал он.

"Суммарный объем инвестиций с 2013 года (за последние 10 лет) у нас превысил 650 млрд рублей в отрасль, - продолжил Жихарев. - Считаем, что этот показатель достаточно хороший".

По его словам, в строительстве объектов ассоциация сейчас наблюдает "определенное замедление". "Последние три года у нас объем вводов в диапазоне 300-400 МВт. Нельзя сказать, что это маленькие цифры", - сказал он, отметив при этом, что в 2021 году был "пиковый ввод" в 1,2 ГВт, и "до этого уровня мы пока не восстановились".

"При этом в период 2025-2029 годов ориентируемся, что темпы строительства возрастут, компании успешно продолжают адаптироваться к новым условиям, разработали новые цепочки поставок и адаптируются к текущим макроэкономическим показателям достаточно успешно", - заключил Жихарев.

По словам главы "Системного оператора" Федора Опадчего, еще "где-то 6,2 ГВт мы должны построить по тем планам, которые есть". "И еще где-то 1,7 ГВт нам кажется экономически оправданным решение построить плюсом на Дальнем Востоке", - сказал он.

В настоящий момент совокупная мощность ВИЭ составляет около 6,23 ГВт, до конца года этот показатель может вырасти до 6,5 ГВт за счет ввода в эксплуатацию еще 280 МВт солнечной генерации, отметил Жихарев.

АРВЭ Алексей Жихарев Федор Опадчий Системный оператор Дальний Восток
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