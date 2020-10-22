Минздрав Ставрополья подал иски к поставщикам аппаратов ИВЛ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ставропольского края подало исковые заявления в Арбитражный суд Ставропольского края в отношении двух компаний-поставщиков более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Одно исковое заявление было подано 20 октября в отношении АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав госкорпорации "Ростех"). Сумма исковых требований - 580,944 млн рублей.

Ответчиком по еще одному исковому заявлению, поданному 16 октября, является ООО ГК "Отечественные приборы", сумма исковых требований - 27,55 млн рублей.

Суть исков не сообщается. "Интерфаксу" не удалось получить комментарии ни в областном Минздраве, ни в КРЭТе.

Как следует из информации на портале госзакупок, КРЭТ согласно заключенному 22 апреля госконтракту должен был поставить в больницы региона 312 аппаратов ИВЛ "Авента-М" 2020 года выпуска с принадлежностями - на сумму 580,944 млн рублей. В частности, 106 аппаратов ИВЛ должны были быть установлены в горбольнице N2 Ставрополя, 42 - в медучреждениях Пятигорска.

ООО ГК "Отечественные приборы" в рамках госконтракта, заключенного 6 апреля, должно было поставить 19 аппаратов ИВЛ "Авента-М" 2020 года выпуска с принадлежностями - на сумму 27,55 млн рублей.

Данные госконтракты находятся в процессе исполнения.