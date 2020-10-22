Минздрав Ставрополья подал иски к поставщикам аппаратов ИВЛ
Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Ставропольского края подало исковые заявления в Арбитражный суд Ставропольского края в отношении двух компаний-поставщиков более 300 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Одно исковое заявление было подано 20 октября в отношении АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в состав госкорпорации "Ростех"). Сумма исковых требований - 580,944 млн рублей.
Ответчиком по еще одному исковому заявлению, поданному 16 октября, является ООО ГК "Отечественные приборы", сумма исковых требований - 27,55 млн рублей.
Суть исков не сообщается. "Интерфаксу" не удалось получить комментарии ни в областном Минздраве, ни в КРЭТе.
Как следует из информации на портале госзакупок, КРЭТ согласно заключенному 22 апреля госконтракту должен был поставить в больницы региона 312 аппаратов ИВЛ "Авента-М" 2020 года выпуска с принадлежностями - на сумму 580,944 млн рублей. В частности, 106 аппаратов ИВЛ должны были быть установлены в горбольнице N2 Ставрополя, 42 - в медучреждениях Пятигорска.
ООО ГК "Отечественные приборы" в рамках госконтракта, заключенного 6 апреля, должно было поставить 19 аппаратов ИВЛ "Авента-М" 2020 года выпуска с принадлежностями - на сумму 27,55 млн рублей.
Данные госконтракты находятся в процессе исполнения.
Аппараты модели "Авента-М" выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в "Концерн "Радиоэлектронные технологии". Они использовались для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 в городской клинической больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая, в результате которых погибли шесть человек. После этого Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов, а потом сообщил о выявленных в результате проверки нарушениях производственных процессов, а также несоответствии медицинского изделия "эксплуатационной и технической документации". Однако в ведомстве уточнили, что "прямая связь между выявленными нарушениями и произошедшим возгоранием" не установлена.
В ходе дополнительного тестирования КРЭТ не выявил нареканий к аппаратам. Федеральный Росздравнадзор также сообщал, что не выявил прямой связи между нарушениями при производстве "Авента-М" и их возгоранием.
Выпуск аппаратов серии "Авента" начался в 2012 году. Как отмечали в КРЭТ, всего за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тыс. единиц оборудования. За все время эксплуатации аппаратов серии "Авента" к их безопасности не было нареканий.
В марте 2020 года КРЭТ был выбран единственным поставщиком аппаратов ИВЛ для закупок Минпромторгом. Изначально министерство должно было закупить 5700 аппаратов, позднее это число было увеличено до 6711. Всего (с учетом закупок региональных Минздравов и медучреждений) концерн должен был в 2020 году поставить около 11 тыс. аппаратов.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО ГК "Отечественные приборы" работает в отрасли "торговля оптовая фармацевтической продукцией". Уставный капитал на 100% принадлежит гендиректору компании.