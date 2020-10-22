СК решил вернуть бизнесмена Быкова под арест по еще одному делу об убийстве

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России подтвердил задержание красноярского бизнесмена и бывшего депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова, ранее отпущенного под домашний арест, в рамках расследования еще одного дела об убийстве.

"22 октября Анатолий Быков задержан в рамках расследования другого уголовного дела, ранее возбужденного в отношении него по ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как Быков хорошо знаком с ключевым свидетелем... и может оказать на него воздействие, а также в случае нахождения на свободе скрыться от органов следствия и суда", - заявили в СК.

Днем в четверг Красноярский краевой суд изменил меру пресечения Быкову, арестованному по обвинению в организации и соучастии в убийствах, и отправил его под домашний арест. Адвокаты Быкова ранее подали апелляционную жалобу на его арест, отметив, что следствие по делу бизнесмена закончено, и их подзащитный не может на него повлиять. Позже адвокат сообщил, что бизнесмена практически сразу после выхода из СИЗО вновь задержали и перевели в изолятор временного содержания.

Быкова задержали в Красноярске 7 мая и на следующий день арестовали.

В отношении Быкова расследовались уголовные дела по ст.17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп."з, н" ст.102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более человек по предварительному сговору), ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч.3 ст.33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п."з" ч.2 ст.105 УК РФ (организация заказного убийства).