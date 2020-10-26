Первым компонентом "Спутника V" привили почти половину испытуемых

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Первым компонентом вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром имени Гамалеи, привито около 20 тыс. участников пострегистрационных испытаний, сообщил директор этого научного учреждения Александр Гинцбург.

"Граждане проявили большой интерес к участию в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины "Спутник V". Первым компонентом вакцины мы привили около 20 тысяч добровольцев, а вторым пока только 7 тысяч", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, "подходит время вакцинироваться у тех 13 тысяч, которые получают вторую инъекцию".

Всего в исследованиях должно принять участие 40 тыс. человек. 30 тыс. из них получат вакцину, 10 тыс. - плацебо. Параллельно с испытаниями в гражданском обороте продолжается вакцинация граждан, входящих в группу риска - прежде всего медработников.

Гинцбург пояснил, что процесс выработки защитных антител в организме занимает до месяца после второй инъекции вакцины. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом в три недели. "В этот период человек еще не полностью защищен", - подчеркнул ученый.

В связи с этим участникам клинического исследования и прошедшим вакцинацию представителям групп риска следует продолжать придерживаться обычных мер профилактики заражения COVID-19 и иными респираторными инфекциями - часто мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, использовать маски, отметил он.

"Кроме того, антитела в ответ на вакцинацию вырабатываются у каждого человека индивидуально - этот процесс и его результаты зависят в большей степени от особенностей организма, состояния и реакции его иммунной системы. Ни одна вакцина не работает одинаково эффективно у 100% вакцинированных. Для примера, американская FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов - ИФ) считает эффективной вакцину от COVID-19, которая работает всего у половины вакцинированных. Мы рассчитываем на эффективность выше 75%, в полном соответствии с подходами ВОЗ", - сказал Гинцбург.

Российские вакцины от коронавируса

"Спутник V" стала первой российской вакциной от коронавируса. Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором принимают участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. Пострегистрационные исследования препарата начнутся в ноябре, в них примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, зарегистрирована вакцина может быть до конца года.