Новые феминитивы не нравятся почти 60% россиян, которые их слышали

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Новые слова женского рода для обозначения профессии или роли, такие, как "авторка", "дипломатка" или "организаторка", попадались 30% россиян, показал опрос Фонда "Общественное мнение". Из них только 7% сказали, что феминитивы им нравятся, тогда как 58% относятся к этим словам отрицательно.

Опрос про русский язык проводился с 9 по 11 октября по телефону среди 1000 взрослых респондентов.

Каждый пятый опрошенный считает, что правила русского языка должны меняться, отражая изменения в разговорной речи. В декабре 2013 года с этим соглашались только 10% респондентов. Против каких-либо изменений правил выступают 74% россиян (в 2013 году - 59%).

Ошибки в СМИ, как опечатки, так и ошибки в устной речи, часто замечают 21% опрошенных, в 2013 году таких было 15%. 63% респондентов сказали, что замечают ошибки редко (против 36% 17 лет назад). Доля тех, кто считает, что журналисты не ошибаются в русском, снизилась с 40% в 2013 году до 13%. При этом ошибки журналистов раздражают 23% россиян, а 58% относятся к ним безразлично.

Вообще у окружающих ошибки в речи или на письме часто замечают 48% опрошенных, редко - 44%. Спокойно к этим ошибкам относятся 66%, раздражаются - 24%.

В школе уроки русского любили 72% россиян, не любили - 18%.

Свою устную речь не могут считают грамотной 26% опрошенных, письменную - 28%, и по 70% россиян считают себя грамотными как в речи, так и на письме. Чтобы уточнить правила или поправить себя, часто залезают в словари 17% респондентов, редко - 71%, никогда так не делают 10% опрошенных.