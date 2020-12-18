В топ-3 самых популярных слов из запросов "Яндексу" попало слово "Конституция"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В тройку слов, которые чаще всего назывались в поисковых запросах в "Яндексе" в уходящем году, попали "карантин", "пропуск" и "Конституция". Об этом компания сообщила в твиттере.

Слова года — популярный жанр у составителей словарей. Мы тоже решили в него поиграть: смотрите наш топ главных слов уходящего десятилетия. pic.twitter.com/ieqdj60RBO — Яндекс (@yandex) December 18, 2020

Эти слова выбирались среди имен нарицательных, которые в текущем году попадались в запросах как минимум в три раза чаще, чем в предыдущем. Составители рейтинга не учитывали слова, интерес к которым взлетал в прямой связи с медиаконтентом (например, фильмами или играми) и государственным администрированием (новые налоги).

В 2013 году в топ-3 попадало слово "метеорит", в 2014 году - "майдан", в 2015 году - "тверк" и "кек", в 2017 году - "спиннер", в 2019 году - "постирония".

Google 9 декабря назвал аналогичный топ-10 запросов по словам, в который попали "пандемия", "коронавирус", "Конституция", "гражданская война", "деноминация", "девальвация", "самоизоляция", "расизм", "локдаун" и "вайб". Самыми популярными вопросами со словом "как" стали "как сажать картошку", "как сшить маску" и "как получить пропуск".

Толковый словарь английского языка Collins назвал словом года "локдаун", Merriam-Webster - "пандемию".

Оксфордский словарь в 2020 году не смог выбрать главное слово и ограничился шорт-листом с 16 позициями. В него вошли те, что связаны с коронавирусом, сочетание Black Lives Matter ("Жизни черных важны"), "белорусский" и bushfire (лесной пожар в Австралии).