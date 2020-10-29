Мишустин включил 10 технологий в перечень экспериментальных правовых режимов для инноваций

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень из десяти технологий для экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, сообщила пресс-служба правительства.

Особое регулирование освободит разработчиков технологий от излишней административной нагрузки и ускорит вывод на рынок новых цифровых сервисов, считают чиновники.

В список вошли нейротехнологии и технологии искусственного интеллекта, технологии работы с большими данными, квантовые технологии, производственные технологии, технологии робототехники и сенсорики, технологии систем распределённого реестра, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей, отраслевые цифровые технологии.

Закон об экспериментальных правовых режимах президент Владимир Путин подписал 31 июля. Если экспериментальное регулирование докажет свою эффективность, его могут распространить на всю страну.

Еще одним распоряжением Мишустин наделил АНО "Цифровая экономика" полномочиями представлять интересы бизнеса в этих вопросах. В число учредителей "Цифровой экономики" входят ведущие российские инновационные компании, включая Сбербанк, "Яндекс", Mail.ru, Rambler, "Роснано".