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Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ

Принят закон об особых правовых режимах для ряда высокотехнологичных проектов в РФ
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет ввести особый экспериментальный правовой режим для семи проектов в области цифровых инноваций. Среди них - проект ПАО "МТС" по оказанию медпомощи с применением телемедицины и проект "Яндекса" по наземным беспилотникам.

Законопроект (N1129501-7) в марте внесло в парламент правительство РФ.

Документ вносит ряд исключений в действующее законодательств о связи, о безопасности дорожного движения, в Воздушный кодекс, о персональных данных и позволяет делать правовые изъятия для реализации определенных цифровых инновационных проектов.

Перечень проектов, которым планируется предоставить специальный правовой режим, правительство перечислило в пояснительной записке. Это - инициатива ПАО "МТС" по оказанию медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, а также разрабатываемая компанией идея дистанционного заключения договоров об оказании услуг связи с использованием биометрических технологий.

В списке правительства есть проект коммерческого использования беспилотного наземного транспорта - высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) (ООО "Яндекс" и ООО "Яндекс Беспилотные Технологии").

Правовые изъятия будут сделаны также для проекта сервиса грузовых перевозок с использованием беспилотных авиационных систем, представленного Фондом перспективных исследований. Речь идет о доставке широкого спектра грузов весом от 0,1 кг до 500 кг.

В перечень вошли еще два проекта в сфере медицины: проект внедрения систем поддержки принятия врачебных решений, использующих технологии искусственного интеллекта (ассоциация "Национальная база медицинских знаний") и исследование рутинной клинической практики на основе обезличенных данных из электронных медицинских карт (ООО "Дата матрикс"). В настоящее время информация о состоянии здоровья пациента относится к специальным категориям персональных данных, обработка которых не допускается, за исключением случаев, описанных в законе о персональных данных.

Проект сервиса для малого и среднего бизнеса по подбору оптимальных сфер и мест деятельности на базе больших данных, разработанный НКО "Ассоциация больших данных", также включен в перечень.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования. В Минэкономразвития рассчитывают, что перечисленные 7 экспериментов в рамках этого законопроекта будут запущены уже в 2021 г.

Закон об экспериментальных правовых режимах

Как сообщалось, 28 января 2021 г. вступил в силу закон об экспериментальных правовых режимах. Он дает определение цифровой инновации - это новый или существенно улучшенный продукт (товар, результат выполнения работы, услуга, охраняемый результат интеллектуальной деятельности) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике. Инициатором установления экспериментального правового режима может стать регулирующий орган, либо сам претендент - ИП или компания.

Предложение оформляется и вносится в профильное министерство, в случае финансового рынка - в ЦБ РФ. После прохождения всех процедур согласования предложение рассматривается правительством РФ, которое издает акт об установлении экспериментального правового режима. Он подразумевает определенные изъятия из отдельных требований законодательства, препятствующих появлению и внедрению цифровых инноваций.

Госдума МТС Яндекс

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