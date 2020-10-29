Вице-премьер допустила, что деревянные дома решат проблему аварийного жилья

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В нескольких регионах задумали пилотные программы по поддержке деревянного домостроения для решения проблемы аварийного жилья, заявила в эфире "России 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы с коллегами договорились стимулировать лесную отрасль через деревянное домостроение. И здесь очень важно найти губернаторов-смельчаков, которые готовы выступать такими пилотными проектами для старта этого проекта. Мы такие регионы отобрали, это порядка пяти субъектов Федерции, прежде всего северные территории, которые готовы заниматься решением проблем аварийного жилья через деревянное домостроение", - сказала она.

По ее словам, синергия лесной и строительной отраслей необходима для решения проблем в них обеих. Лесопромышленникам нужна перспектива на пять-десять лет, чтобы загружать производственные мощности.

"Строителям важно понимать, что то, что делают лесники в лесной промышленности, - это качественный материал, на который можно делать ставку", - объяснила вице-премьер.

Ранее в октябре стало известно, что Минстрой разрабатывает новые нормативные акты, позволяющие строить в России многоэтажные деревянные дома. Сейчас идет работа над новыми материалами, технологиями и соответствующими им правилами. Так, для развития деревянного домостроения уже были приняты 29 стандартов и шесть сводов правил. Минстрой отметил, что разработке нормативных документов предшествовали научные исследования по обеспечению пожарной безопасности.