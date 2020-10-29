Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Вице-премьер допустила, что деревянные дома решат проблему аварийного жилья

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В нескольких регионах задумали пилотные программы по поддержке деревянного домостроения для решения проблемы аварийного жилья, заявила в эфире "России 24" вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Мы с коллегами договорились стимулировать лесную отрасль через деревянное домостроение. И здесь очень важно найти губернаторов-смельчаков, которые готовы выступать такими пилотными проектами для старта этого проекта. Мы такие регионы отобрали, это порядка пяти субъектов Федерции, прежде всего северные территории, которые готовы заниматься решением проблем аварийного жилья через деревянное домостроение", - сказала она.

По ее словам, синергия лесной и строительной отраслей необходима для решения проблем в них обеих. Лесопромышленникам нужна перспектива на пять-десять лет, чтобы загружать производственные мощности.

"Строителям важно понимать, что то, что делают лесники в лесной промышленности, - это качественный материал, на который можно делать ставку", - объяснила вице-премьер.

Ранее в октябре стало известно, что Минстрой разрабатывает новые нормативные акты, позволяющие строить в России многоэтажные деревянные дома. Сейчас идет работа над новыми материалами, технологиями и соответствующими им правилами. Так, для развития деревянного домостроения уже были приняты 29 стандартов и шесть сводов правил. Минстрой отметил, что разработке нормативных документов предшествовали научные исследования по обеспечению пожарной безопасности.

Виктория Абрамченко Минстрой

Новости
Пандемия коронавируса

В Кремле назвали беспрецедентными темпы распространения COVID-19

Дело "Нового величия"

Суд приговорил к 6 годам колонии участника "Нового величия"

Суд приговорил к 6 годам колонии участника "Нового величия"
Пандемия коронавируса

Пульмонолог признал отсутствие эффективных лекарств от COVID-19

Набиуллина отметила приближение к нормальным темпам отзыва лицензий у банков

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

В России за сутки коронавирус диагностирован еще у 17,7 тыс. человек

Росприроднадзор подал рекордный иск к "дочке" "Газпрома"

Фигурант дела "Нового величия" признан виновным в создании экстремистского сообщества

"Ведомости" сообщили о растущем кризисе с лекарствами

"Ведомости" сообщили о растущем кризисе с лекарствами

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов после обвала накануне

Рубль подорожал к доллару и евро на старте торгов после обвала накануне

Сбербанк нарастил квартальную прибыль по МСФО на 74%

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');