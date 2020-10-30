Трое росгвардейцев задержаны в Омске по подозрению в коррупции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Трое сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии задержаны в Омске по подозрению в получении взяток и незаконном хранении наркотиков, сообщила в пятницу пресс-служба регионального ФСБ.

"УФСБ России по Омской области совместно с отделом собственной безопасности управления Росгвардии по Омской области пресечена противоправная деятельность сотрудников ФГКУ "УВО ВНГ России по Омской области", подозреваемых в совершении коррупционных преступлений, а также незаконном хранении наркотических средств", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, группа сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии получала взятки от граждан, причастных к незаконному обороту наркотиков, в обмен на бездействие с их стороны по привлечению наркоторговцев к уголовной ответственности.

"23 октября 2020 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий после получения взятки от жителя Омска, причастного к незаконному обороту наркотических средств, подозреваемые были задержаны с поличным сотрудниками спецподразделения УФСБ России по Омской области", - говорится в сообщении.

В дальнейшем в ходе проведения обследования принадлежащего командиру взвода вневедомственной охраны гаражного бокса в нем было обнаружено более 70 г различных наркотиков.

На основании представленных ФСБ материалов в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны региональным СКР возбуждены уголовные дела по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностными лицами по предварительному сговору или организованной группой), а также в отношении их непосредственного начальника - по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере).

В региональном СКР, в свою очередь, сообщают, что в настоящее время задержанным уже предъявлено обвинение, двоим из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а командиру взвода - в виде домашнего ареста.

В настоящее время региональным управлением ФСБ осуществляются мероприятия, направленные на содействие следственным органам в установлении обстоятельств совершенных преступлений и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к их совершению, сообщает пресс-служба.