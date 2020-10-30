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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:19Заразились
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С весны в Москве выписали 113 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии в Москве было выписано больше 113 000 штрафов за нарушение режима изоляции, эти данные есть в системе Главконтроля, сообщил начальник управления Евгений Данчиков.

Пандемия коронавируса

Он уточнил, что речь идет о людях, которые должны были держать карантин дома, поскольку заразились коронавирусом они сами или их близкие.

За соблюдением карантина следит система соцмониторинга через приложение, которое люди должны устанавливать на смартфоны. Их периодически просят сделать селфи в домашних условиях и отослать его в систему.

Днем ранее председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что эта система изначально была плохо проработана, и в ее работе слишком много ошибок и несправедливых штрафов. По его словам, удалось отменить десятки тысяч таких штрафов.

В июле уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева говорила, что получила тысячу жалоб на несправедливые штрафы, и большинство из них были затем отменены.

В конце мая глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что с точки зрения властей приложение свою функцию выполняет и отменять эту систему никто не будет.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Акция против мер чешских властей в связи с пандемией COVID-19 прошла в Праге. В стране зарегистрирован рост заболеваемости, что побудило правительство ввести ряд новых ограничительных мер, включая ночной комендантский час с 28 октября с 21:00.Зрители сохраняют социальную дистанцию &#8203;&#8203;в отдельных пластиковых кабинах, во время просмотра театральной постановки в Сан-Паулу, Бразилия28 октября. В австралийском Мельбурне отменили ограничения, введенные в начале июля из-за пандемии коронавируса COVID-19. 27 октября. Малайзия намерена ввести ограничения на передвижение в своей столице Куала-Лумпуре, административном центре Путраджая и в штатах Селангор и Сабах в рамках борьбы со второй волны короновируса.26 октября. Власти Турции разрешили вновь открывать рестораны, кафе, парки и пляжи, а также отменить запрет на поездки между городами, поскольку страна ослабляет ограничения, которые ввела в попытке остановить распространение короновирусной болезни.24 октября. Бразилия входит в тройку стран с самым большим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом – более 5,2 миллиона, и занимает второе место по числу жертв болезни – почти 155 тысяч человек.23 октября. В индонезийской Джакарте кинотеатры открылись в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.22 октября. В Праге военнослужащие принимают участие в обустройстве госпиталя на 500 коек для больных COVID-19 в выставочном центре Летняны.21 октября. Американские штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут призвали жителей не путешествовать между тремя регионами. В стране выявлено суммарно 8 273 296 заражений коронавирусом и 221 052 летальных исхода.20 октября. В нескольких регионах Испании введены ограничения из-за COVID-19. В частности, ограничено сообщение с городами Бургос и Аранда-де-Дуэро (Кастилия-Леон), в Арагоне ввели лимит на число посетителей баров и ресторанов и запрещена торговля алкоголем с 10 вечера до 8 утра. В Каталонии все места, работающие круглосуточно, должны закрываться на время с 10 вечера до 7 утра.20 октября. Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу заразившихся и скончавшихся от COVID-19. В стране выявлено 8 154 594 инфицированных, зафиксировано 219 674 летальных исхода, и более 3,2 млн человек вылечились. На фото: досрочное голосование за кандидатуру президента США началось в Новом Орлеане.19 октября. В Екатеринбурге волонтеры-медики надели медицинские маски на памятники.15 октября. Россия планирует возобновить авиасообщение с Кубой, прерванное из-за пандемии COVID-19.14 октября. В Индии началась подготовка к открытию кинотеатров после ослабления ограничений из-за пандемии коронавируса COVID-19.13 октября. В португальском городе Фатима перед входом в католический храм нарисовали круги, которые показывают безопасное расстояние для социального дистанцирования.12 октября. Власти китайского города Циндао после обнаружения трех бессимптомных случаев заражения коронавирусом планируют протестировать на COVID-19 весь город, в котором живет более девяти миллионов человек.9 октября. Врач ожидает пациента, чтобы взять мазок для тестирования на коронавирусную болезнь в медицинском центре Sunway в Субанг-Джая, Малайзия.8 октября. В Непале зарегистрировали более 3,4 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 за последние сутки, это новый рекорд по числу заболевших за день. На фото: непальский священник у небольшого индуистского храма в Бхактапуре.7 октября. В Израиле отложили решение по смягчению общенационального карантина, введенного из-за распространения COVID-19. На фото: маски для лица развешаны на лодке в порту Яффа.6 октября. Учителя в Венесуэле протестуют против возобновления занятий без реализации профилактических мер по борьбе с коронавирусом.5 октября. В Москве открылся резервный коронавирусный госпиталь и обсерватор в конгрессно-выставочном центре "Сокольники".5 октября. Во многих странах из-за карантинных ограничений верующих призывают участвовать в богослужениях удаленно. На фото: Святой отец транслирует мессу в прямом эфире в одном из районов Каракаса.4 октября. Лечащий врач Дональда Трампа Шон Конли рассказал СМИ о состоянии здоровья президента США после выявления коронавируса.4 октября. Из-за ограничений по количеству зрителей на трибунах чешским болельщикам пришлось наблюдать за футбольным матчем "Богемианс 1905" - "Фастав" из-за забора. 4 октября. Двадцать тысяч пустых стульев разместили возле Белого Дома в Вашингтоне в память о жертвах COVID-19.2 октября. Таиланд готовится к открытию страны для иностранных туристов.1 октября. Медики-волонтеры начали проверку уровня насыщения крови кислородом у детей в индийских трущобах. В стране один из самых низких уровней смертности от коронавируса, несмотря на то, что суточный прирост случаев заражения является высоким.
Акция против мер чешских властей в связи с пандемией COVID-19 прошла в Праге. В стране зарегистрирован рост заболеваемости, что побудило правительство ввести ряд новых ограничительных мер, включая ночной комендантский час с 28 октября с 21:00.
Хроника 09 января – 30 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Евгений Данчиков Главконтроль коронавирус

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