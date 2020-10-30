С весны в Москве выписали 113 тысяч штрафов за нарушение самоизоляции

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии в Москве было выписано больше 113 000 штрафов за нарушение режима изоляции, эти данные есть в системе Главконтроля, сообщил начальник управления Евгений Данчиков.

Он уточнил, что речь идет о людях, которые должны были держать карантин дома, поскольку заразились коронавирусом они сами или их близкие.

За соблюдением карантина следит система соцмониторинга через приложение, которое люди должны устанавливать на смартфоны. Их периодически просят сделать селфи в домашних условиях и отослать его в систему.

Днем ранее председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что эта система изначально была плохо проработана, и в ее работе слишком много ошибок и несправедливых штрафов. По его словам, удалось отменить десятки тысяч таких штрафов.

В июле уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева говорила, что получила тысячу жалоб на несправедливые штрафы, и большинство из них были затем отменены.

В конце мая глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк говорил, что с точки зрения властей приложение свою функцию выполняет и отменять эту систему никто не будет.