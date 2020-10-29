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Глава СПЧ раскритиковал систему соцмониторинга в Москве

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев заявил, что введенная в Москве система социального мониторинга по контролю за самоизоляцией изначально была плохо проработана, и в ее работе слишком много ошибок.

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"Даже если это один процент ошибок - это очень много", - сказал он на пресс-конференции.

Он напомнил, что много москвичей жаловались, что им необоснованно были выписаны штрафы за нарушение режима самоизоляции.

"Хочу заметить, что сейчас московские власти очень внимательно относятся к этим жалобам, уже тысячи, кажется уже десятки тысяч жалоб, удовлетворены, и штрафы отменяются", - уточнил Фадеев.

По его словам, задача СПЧ "не бороться с цифровизацией и соцмониторингом, а делать так, чтобы права людей не ущемлялись".

"Я считаю, что московские власти действует адекватно, не знаю, насколько будет проработана компьютерная система социального мониторинга, но в части отношения к людям здесь мы можем только приветствовать их действия", - сказал он.

Ранее СПЧ призывал провести амнистию по этим штрафам.

В июле уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева говорила, что получила тысячу жалоб на несправедливые штрафы, и большинство из них были затем отменены.

Москва Валерий Фадеев СПЧ коронавирус

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