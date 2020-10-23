Более 46 тыс. москвичей осенью получили штрафы за нарушение COVID-требований

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - С 1 сентября в Москве оштрафовали свыше 46 тысяч граждан, которые не соблюдали масочно-перчаточный режим и другие эпидемиологические требования, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков журналистам в пятницу.

Также были оштрафованы около 12 тысяч организаций и предприятий. Данчиков добавил, что Роспотребнадзор приостановил деятельность еще более 160 организаций за пренебрежение санитарными правилами.

"Такие недобросовестные действия юридических лиц могут привести к введению более жестких ограничительных мероприятий", - отметил руководитель главного контрольного управления столицы.

Данчиков заявил, что соблюдение требований, установленных правительством Москвы, может позволить справиться со сложившейся эпидемиологической ситуацией и не вводить более жестких ограничений, как это сделано в ряде других стран.

Он напомнил, что с 12 октября организации в столице должны перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников и отчитаться об этом через портал mos.ru. 19 октября начались проверки соблюдения этого требования. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток.

Данчиков призвал сотрудников на "удаленке" не передвигаться без лишней нужды по городу.

Представитель ведомства добавил, что "эпидемиологическая ситуация в городе развивается не лучшим образом".