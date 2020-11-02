Более 10 журналистов умерли в РФ от коронавируса с начала пандемии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Около тысячи журналистов заболели новым коронавирусом COVID-19 в России с начала пандемии, из них более 10 умерли, сообщил "Интерфаксу" председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Более 400 журналистов по всему миру погибли от коронавируса, из них, по нашим предварительным данным, более десяти журналистов умерли от него в России. Всего с начала пандемии в нашей стране заболели около тысячи наших коллег", - сказал Соловьев в понедельник.

При этом он отметил, что данные по России нуждаются в дополнительном уточнении.

По его словам, СМИ за время пандемии удалось приспособиться к работе в новых условиях. Он выразил надежду, что индустрии удастся пройти оставшееся до стабилизации ситуации время без серьезных потерь.

В начале июня тогдашний заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин сообщал, что новая коронавирусная инфекция была выявлена у 500 сотрудников российских СМИ, из них пять человек умерли.