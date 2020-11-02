В Майкопе пассажир маршрутки ударил водителя ножом за требование надеть маску

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция Адыгеи разыскивает мужчину, который ранил водителя маршрутного такси в результате конфликта из-за защитной маски, сообщает пресс-служба МВД по региону в понедельник.

По данным ведомства, инцидент произошел в прошлый четверг, 29 октября, в столице республики Майкопе. Водитель маршрутки потребовал от одного из пассажиров использовать средства индивидуальной защиты в салоне машины. После этого пассажир вышел из маршрутки и через незакрытое окно двери ударил водителя ножом в предплечье, а затем скрылся, сообщили в МВД.

Пострадавшего госпитализировали. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. По факту инцидента проводится проверка.

Полицейские пытаются установить личность нападавшего. "Изучаются записи камер видеонаблюдения и автомобильных регистраторов, опрашиваются свидетели и очевидцы", - отмечает пресс-служба.