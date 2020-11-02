В Рязани больной коронавирусом умер после опрокидывания скорой в ДТП

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и четверо пострадали в Рязани в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Об этом сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

"В результате ДТП пострадали трое пассажиров легкового автомобиля и двое из реанимобиля – фельдшер бригады скорой медпомощи и 44-летний мужчина, которого медики транспортировали в стационар. Всем была оказана медицинская помощь и организована доставка в лечебные учреждения. Пациент, которого транспортировали уже другим санитарным транспортом к месту госпитализации, по дороге в больницу скончался", - сказал собеседник агентства.

По его данным, авария произошла в понедельник около 16 часов на перекрестке улиц Братиславской и Гагарина. Столкнулись автомобиль скорой, доставлявший тяжелого больного с коронавирусной инфекцией в больницу, и автомобиль Renault Logan.

Как уточнил сотрудник пресс-службы, "скорая" ехала с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

СМИ сообщают, что от удара скорая перевернулась.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. На место происшествия выехал заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев.