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Правительство предложило отказаться от взаимности при выдаче виз туристам

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство предложило отказаться от принципа взаимности при выдачи туристических виз иностранцам и внесло в Госдуму законопроект (№ 1048811-7) о праве всех иностранных граждан на получение шестимесячной туристической визы в Россию.

Выдавать визы предлагается при наличии у иностранца подтверждения о приеме от зарегистрированного в России туроператора или документа о бронировании номера в отеле в России.

Сейчас иностранцы получают туристические визы на сроки до месяца или до полугода на основе принципа взаимности.

Правительство Госдума

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