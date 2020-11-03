Правительство поможет "Роскосмосу" преодолеть разногласия с Минфином

Ранее Рогозин сообщил о разнице в триллион рублей в оценке стоимости программ

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ окажет помощь госкорпорации "Роскосмос" по преодолению разногласий с финансово-экономическим блоком при подготовке уточненных проектов новых космических программ, сообщает аппарат вице-премьера Юрия Борисова во вторник.

"Есть соответствующее поручение правительства РФ о формировании уточненных редакций программ "Роскосмоса". Правительство будет помогать "Роскосмосу" преодолевать разногласия с финансово-экономическим блоком", - говорится в сообщении.

2 ноября президент России Владимир Путин на совещании по финансированию и развитию космической отрасли потребовал от его участников разъяснить причины срыва сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, формирования космической группировки в рамках проекта "Сфера" и дальнейшего развития системы "ГЛОНАСС". Он подчеркнул, что "сделать эту работу нужно в самое ближайшее время, в том числе оперативно определиться с необходимыми объемами бюджетных ассигнований на эти программы".

По итогам совещания глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что процесс принятия программ удастся завершить до конца 2020 года. "Я благодарен президенту за поддержку развития научных космических программ. Уверен, что теперь согласование программ создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки "Сфера" ускорится, и они будут приняты до конца текущего года", - написал Рогозин в фейсбуке.

Позднее он заявил, что программы создания ракеты сверхтяжелого класса и многоспутниковой группировки "Сфера" не были утверждены из-за расхождения с Минфином в оценке их стоимости в триллион рублей. Также он сообщил, что именно "Роскосмос" выступил инициатором совещания.