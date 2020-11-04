Скончался директор НИИ ядерной физики МГУ Панасюк

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Директор НИИ ядерной физики МГУ Михаил Панасюк скончался на 76-м году жизни, сообщили в МГУ.

В пресс-службе университета заявила, что "вся жизнь Михаила Игоревича была связана с Научно-исследовательским институтом ядерной физики, в котором он проработал более 50 лет, из них почти 30 лет - в должности директора".

Научные интересы Панасюка были связаны с физикой космоса: исследованием космической радиации, магнитосфер планет и космических лучей с помощью космических и наземных экспериментов, - уточнили в пресс-службе.

Панасюк родился 14 августа 1945 года в Москве. В 1967 году окончил физический факультет МГУ, в 1972-м - аспирантуру и в том же году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1988 году - докторскую диссертацию. В 1993 году М.И.Панасюку присуждено ученое звание профессора.