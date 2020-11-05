Росприроднадзор опроверг сообщения о массовой гибели рыбы в Каме

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора устанавливает источник появления на реке Каме в Татарстане масляного пятна, сообщил "Интерфаксу" представитель надзорного ведомства в четверг.

"Информация о наличии пятна подтвердилась, мы зафиксировали его размеры – 20 на 15 метров. Информация передана в МВД, МЧС и линейную полицию. Возможно, источником загрязнения стало проплывавшее судно", - сказал сотрудник управления.

При этом он отметил, что, вопреки сообщениям в интернете, массовой гибели рыбы в месте загрязнения не выявлено, лишь единичные случаи.

Днем 4 ноября в интернет-паблике Набережных Челнов появилось видео, автор которого утверждал, что масляные пятна плывут "по всей Каме", а ближе к берегу "дохлой рыбы немерено".