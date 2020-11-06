Прокуратура Кингисеппа занялась утечкой бетона с завода в лес

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Кингисеппа внесла представление руководителю завода "Портбетон" в связи с утечкой бетона в лесной массив в деревне Вистино, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Ленинградской области. Площадь разлива составила около 100 квадратных метров.

Прокурорская проверка выявила, что причиной утечки стал ненадлежащий контроль предприятия за отходами производства.

По данным ведомства, предприятие начало устранять утечку и занялось рекультивацией земель.

Комментарием завода "Портбетон" "Интерфакс" пока не располагает.

5 ноября житель Вистина пожаловался губернатору Александру Дрозденко на то, что "Портбетон" залил канаву и лес в центре деревни, бетонная масса также подступает к жилым участкам. Власти региона инициировали проверку по этой жалобе.

В комитете государственного экологического надзора Ленобласти причиной случившегося назвали аварию на бетонном узле, где была повреждена емкость для слива остатков жидкого бетона от автобетоносмесителей.

Ведется работа по привлечению виновных к административной ответственности, добавили в комитете.