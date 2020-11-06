Заместителю министра энергетики продлили арест до февраля

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы продлил до 8 февраля арест заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову, обвиняемому в организации хищения 603 млн рублей, выделенных "Российскому энергетическому агентству". Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская.

Чиновника задержали в начале сентября. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере в связи с хищением денег, выделенных министерством ФГБУ РЭА для создания информационной системы. Он вину не признает.

Кроме Тихонова по этому делу проходят его советник Роман Рыжков, а также вице-президентф АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все они арестованы.