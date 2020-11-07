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Путин обсудил с Эрдоганом конфликт в Карабахе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждена ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта. Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что "подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта".

Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Нагорный Карабах

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