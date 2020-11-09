Сбербанк запустил сервис заказа бытовых услуг

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк запустил платформу поиска исполнителей для выполнения срочных или повседневных задач "СберУслуги", говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Мобильное приложение позволяет заказать услуги специалистов в области образования, красоты и здоровья, ремонта, ухода за животными, перевозки грузов и т.д.

В рамках платформы исполнители услуг проверяются через систему авторизации "Сбер ID", при этом сделки проводятся с выставлением чека, а ее участники застрахованы в экосистеме Сбербанка, говориться в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что в сервисе представлены только исполнители, официально зарегистрированные как самозанятые. Их работу можно оценить только после получения и оплаты услуги - такие оценки формируют рейтинг специалистов.

На этапе запуска сервис доступен в Москве и Санкт-Петербурге, в дальнейшем он заработает во всех регионах России.