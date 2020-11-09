Госдума рассмотрит кандидатуры министров и вице-премьеров во вторник

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Государственная дума на пленарном заседании во вторник может утвердить предложенные правительством РФ кандидатуры федеральных министров и вице-премьера, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня этот вопрос также будет рассмотрен в рамках Совета думы, мы планируем включить его в повестку завтрашнего пленарного заседания", - сказал Володин, слова которого в понедельник приводит пресс-служба Госдумы.

По словам спикера, кандидатуры министров и вице-премьеров поступили в Госдуму в соответствии с обновленной ст. 112 Конституции РФ.

Дума на совещании с руководителями фракций и председателями профильных комитетов определила порядок рассмотрения кандидатур: в понедельник назначения обсудят в комитетах, также их обсудят на заседаниях фракций - КПРФ, "Единая Россия" и ЛДПР проведут заседания позже в понедельник, "Справедливая Россия" - утром во вторник. Совет думы, как ожидается, в 16:00 рассмотрит вопрос и включит его в повестку заседания на вторник.

9 ноября вступил в силу новый порядок формирования правительства, и уже утром президент Владимир Путин своими указами освободил от должностей министра транспорта Евгения Дитриха (на его должность премьер-министр Михаил Мишустин предложил СЕО "Аэрофлота" Виталия Савельева), министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина (вместо него предложена кандидатура главы Минвостокразвития Александра Козлова) и министра строительства Владимира Якушева (Мишустин предложил назначить на эту должность Ирека Файзуллина, первого замглавы Минстроя). Якушев уже назначен полпредом президента на Урале.

Кроме того, Путин подписал указ, увеличивающий число вице-премьеров с девяти до десяти.