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Три человека погибли при пожаре в частном доме в Еврейской АО

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Тела двоих мужчин и женщины найдены при тушении пожара, произошедшего в ночь на среду в частном жилом доме в селе Пронькино Биробиджанского района Еврейской автономной области (ЕАО), сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:04 по местному времени.

"В момент прибытия подразделений огнем была охвачена вся площадь одноэтажного, одноквартирного деревянного дома, пламя перекинулось на крышу, строение было в дыму. Локализовав огонь, звено газодымозащитной службы приступило к разведке внутренних помещений", - сказано в сообщении.

В одной из комнат были обнаружены три человека без признаков жизни: двое мужчин,1953 и 1964 г.р. и женщина 1979 г.р.

Пожар удалось ликвидировать спустя два с половиной часа. В настоящее время на месте работают дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Биробиджану и Биробиджанскому району и следственного комитета. Специалисты рассматривают две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем при курении либо нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревательных приборов, отмечается в сообщении.

ЕАО

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