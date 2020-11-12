В Карелии для школьников реконструировали финский концлагерь

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Детский благотворительный фонд "Открытые возможности" завершает в Кондопожском районе Карелии реконструкцию финского концлагеря времен ВОВ, где для школьников будут проводить патриотические занятия, сообщила "Интерфаксу" в четверг руководитель этого фонда Наталья Абрамова.

"Сейчас завершаются работы по возведению. Далее внутреннее наполнение и подготовка к заезду ребят. О дате открытия будет позже информация", - сказала Абрамова.

Реконструируемый финский концлагерь находится на территории базы отдыха в деревне Ватнаволок. За основу взяли декорации снятого в республике фильма "Весури". Картина повествует о жизни малолетних узников финских переселенческих лагерей времен оккупации Карелии в Великую Отечественную войну.

По словам Абрамовой, благотворительный фонд "Открытые возможности" получил на создание такого объекта 2,8 млн руб. от фонда президентских грантов. Планируется, что на объекте для школьников будут проводить патриотические занятия, готовится специальная программа "Патриотические выходные".

Финские концлагеря (фин. Ita-Karjalan keskitysleirit - Восточно-карельские концлагеря) - концентрационные лагеря для советских военнопленных и интернированного гражданского населения, созданные финской оккупационной администрацией на территории Карелии в годы Второй мировой войны.

Приказ о создании подобных лагерей был издан 8 июля 1941 года и подписан лично маршалом Густавом Маннергеймом. Этот указ предусматривал этнические чистки. Первый финский концлагерь был образован 24 октября 1941 года в Петрозаводске. К 1942 году в лагерях содержалось около 24 тыс. узников, преимущественно русских (96%). По свидетельствам выживших, в лагерях были антисанитария, голод и эпидемии. Помимо взрослых в лагерях содержались дети.