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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
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Эксперт связал рост случаев COVID-19 в РФ с увеличением числа тестов

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рост случаев заражения коронавирусом в России связан с увеличением тестирования населения, колебания уровня заболеваемости еще возможны, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В последнее время увеличилось количество тестирований, в том числе и в регионах. Соответственно увеличивается и выявляемость, что также сказывается на общей статистике", - сказал Горелов журналистам в понедельник.

"Надо понимать, что и фаза стабилизации занимает не один день, это волнообразный процесс, в течение которого будут продолжаться колебания уровня заболеваемости", - отметил он.

По его словам, "строить предположения в данной ситуации занятие неблагодарное, так как эпидемический процесс зависит от целого комплекса факторов".

"Цифры по ежедневной заболеваемости коронавирусом принципиально не имеют значения, только если это не экспоненциальный рост. Подчеркну, что к тому, что мы видим сейчас, все абсолютно готовы", - сказал он.

Эпидемиолог Роспотребнадзора заявил, что для снижения уровня заболеваемости "сейчас (необходимо) сосредоточить усилия на том, что зависит от нас, а именно: проявлять социальную ответственность, строго соблюдать рекомендованные гигиенические процедуры и применять средства индивидуальной защиты".

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 22 778 случаев, умерли за последние 24 часа 303 пациента, выписаны по выздоровлению 13 864 человека за этот период.

По информации Роспотребнадзора, в России нарастающим итогом проведено более 69,1 млн тестов на COVID-19, из них 534 тыс. - за последние сутки.

Хроника 09 января – 16 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Горелов Роспотребнадзор Коронавирус

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