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Роскомнадзор предложил бороться с IT-цензурой российских СМИ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заявил о системном характере цензуры иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, в связи с чем направил в парламент предложения по изменениям в законодательство РФ для противодействия ей.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, "обращения с требованиями прекратить цензуру российских СМИ игнорируются".

"Предложения по внесению в законодательство РФ действенных и своевременных мер реагирования на факты цензуры российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний направлены в Государственную Думу Федерального собрания РФ и в Совет Федерации ФС РФ", - информирует Роскомнадзор.

О каких конкретно мерах идет речь, в РКН не уточнили.

В РКН напомнили, что Google (Youtube), Facebook, Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ. Среди них "РИА Новости", "Russia Today", "Sputnik" и "Россия 1".

Кроме того, "участились случаи распространения иностранными интернет-площадками недостоверной информации - фейков: Youtube - 278, Instagram - 35, Facebook - 31, Twitter - 22 ссылки на фейковые материалы".

Вместе с тем, заметили в РКН, "в настоящее время Россия, благодаря собственным высокотехнологичным компаниям, остается страной с наименьшей долей населения, получающего информацию через платформы американских интернет-гигантов".

Роскомнадзор

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