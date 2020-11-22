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Морское и пригородное железнодорожное сообщение восстановлено в Приморье

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Морские пассажирские перевозки на острова Попова, Рейнеке и Путятин возобновлены в Приморье, также восстановлены пригородные железнодорожные перевозки, сообщает в воскресенье главное управление МЧС России по Приморскому краю.

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Международный аэропорт Владивостока работает в штатном режиме.

По данным пресс-службы мэрии Владивостока, открыть мост, соединяющий Владивосток с островом Русский, планируется в воскресенье в примерно в 15:00 местного времени (8:00 мск). Движение по этому мосту было закрыто из-за обрушения льда с вант.

В ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, порывы каналов интернет-связи, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, где введен режим ЧС. По данным властей края, около 150 тысяч человек в Приморье остаются без света, воды и тепла. Сейчас циклон ушел из Приморья.

Правительство края оценило восстановительные работы в 80 млн рублей.

Последствия ледяного дождя во Владивостоке

9
Приморский край МЧС России Владивосток

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