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В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя

В Приморье ввели режим ЧС после ледяного дождя
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Приморья ввели в крае режим чрезвычайной ситуации из-за последствий непогоды, сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщалось, в ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес дождь, сильный ветер, снегопад, что вызвало энерго- и теплоаварии, проблемы с интернетом, перебои в движении общественного транспорта. Больше всего пострадали города Владивосток и Артем, где уже был введен режим ЧС. В частности, на Владивосток обрушились около 1,5 месячных норм осадков за сутки.

По данным властей края, около 150 тысяч человек в Приморье остаются без света, воды и тепла. Правительство края сообщило, что восстановительные работы оцениваются в 80 млн рублей.

Пресс-служба правительства региона со ссылкой на Примгидромет ранее сообщила, что Приморье столкнулось с аномальным обледенением, подобного не наблюдалось в течение последних 30 лет.

Приморье

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