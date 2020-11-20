Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 19.11В России 2 015 608+23 610В мире 56 247 982+623 420

Во Владивостоке начали открывать пункты временного размещения из-за ЧС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Владивостока, где десятки тысяч жителей остаются без света из-за непогоды, открывают пункты временного размещения, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

"Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения будет организован обогрев.

Сейчас во Владивостоке идет слабый снег, температура воздуха - четыре градуса мороза.

Как сообщалось, дождь и снег во Владивостоке начался в ночь на четверг. В ночь на пятницу на город обрушилась метель, которая сопровождалась шквальным ветром. Дождь и резкое понижение температуры привели к образованию наледи на дорогах, тротуарах, деревьях, линиях электропередач. Без света, по данным на вечер четверга оставались более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления. Также есть перебои с отоплением и водоснабжением. В городе введен режим ЧС.

Приморский край

Новости

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

Циклон обрушил на Владивосток около 1,5 месячных норм осадков за сутки

Минэк предложил выдавать иностранцам ВНЖ в обмен на инвестиции

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в Дубай и Мале до семи раз в неделю

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в Дубай и Мале до семи раз в неделю

Что произошло за день: четверг, 19 ноября

В МГУ решили помочь студентам на 30 млн руб. из-за перехода на дистант

В МГУ решили помочь студентам на 30 млн руб. из-за перехода на дистант

Amnesty International посоветовала РФ вместо иноагентов заняться правами человека

Больше сотни дел возбудили в Крыму на полицейских из-за легализации мигрантов

РФ и Тунис договорились о международном автомобильном сообщении

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

В РПЦ не подтвердили кончину Сербского патриарха

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца

Суд выбрал Михаилу Меню меру пресечения на два месяца
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');