Во Владивостоке начали открывать пункты временного размещения из-за ЧС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Власти Владивостока, где десятки тысяч жителей остаются без света из-за непогоды, открывают пункты временного размещения, сообщает в пятницу пресс-служба мэрии.

"Жители Владивостока, которым нужна помощь, могут воспользоваться пунктами временного размещения на время непогоды. Их организуют в необходимом количестве в разных районах города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения будет организован обогрев.

Сейчас во Владивостоке идет слабый снег, температура воздуха - четыре градуса мороза.

Как сообщалось, дождь и снег во Владивостоке начался в ночь на четверг. В ночь на пятницу на город обрушилась метель, которая сопровождалась шквальным ветром. Дождь и резкое понижение температуры привели к образованию наледи на дорогах, тротуарах, деревьях, линиях электропередач. Без света, по данным на вечер четверга оставались более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления. Также есть перебои с отоплением и водоснабжением. В городе введен режим ЧС.