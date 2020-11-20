Метель во Владивостоке нарушила работу общественного транспорта

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Метель и сильный ветер продолжаются во Владивостоке вторые сутки, движение трамваев и троллейбусов остановлено, движение автобусов затруднено.

"На маршруты вышло 440 автобусов и два электробуса. Движение трамваев и троллейбусов на данный момент невозможно из-за обледенения контактной сети. Движение автобусов может быть затруднено из-за обвалов деревьев и обрывов проводов. В таких ситуациях водители выбирают альтернативные варианты проезда", - сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе мэрии.

Проезд по улице Капитана Шефнера закрыт. Въезд на трассу Седанка-Патрокл запрещен для большегрузов. Для легкового транспорта из-за падения столба освещения нет проезда на одном из участков.

На сайте автовокзала Владивостока сообщается, что отменены 58 рейсов в Находку, Уссурийск, Славянку, Большой Камень и другие города и поселки края. В четверг также были отменены около 60 рейсов.

"Примавтодор" в своем телеграм-канале сообщает, что проезд есть по всем дорогам края. Заблокированных поселений нет. Дождь идет в центральных районах Приморья, на севере снег.

Как сообщалось, дождь и снег во Владивостоке начался в ночь на четверг. В ночь на пятницу на город обрушилась метель, которая сопровождалась шквальным ветром. Дождь и резкое понижение температуры привели к образованию наледи на дорогах, тротуарах, деревьях, линиях электропередач. Без света, по данным на вечер четверга оставались более 90 тысяч жителей города, часть домов находится без отопления. В городе введен режим ЧС.