В Приморье детсады, где есть свет и вода, будут работать круглосуточно

В регионе продолжают устранять последствия циклона

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Приморье детские сады, в которых подключено электро- и водоснабжение, с понедельника перейдут на круглосуточный режим работы. Там, где нет электричества, организуют пункты выдачи питьевой воды и горячего питания, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Соответствующее поручение дал губернатор края Олег Кожемяко на заседании оперативного штаба в воскресенье.

"Нужно организовать на местах пункты питания, палатки, полевые кухни. Обеспечить социально незащищенные слои населения газовыми плитами и баллонами. С учетом того, что во многих домах до сих пор нет света и воды, с понедельника организовать круглосуточную работу детских садов, которые подключены к электричеству и воде", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.

По данным приморского агентства энергетики и газоснабжения, электричество вернули в дома более 30 тысяч жителей края. При этом на заседании штаба доложили, что ситуация остается сложной. Помимо Владивостока, Артема и Надеждинского района, обесточены оказались еще и жители Хасанского района.

"Повреждений становится больше. Россети перебрасывают дополнительные генераторы в Приморский край для последующей установки", - цитирует пресс-служба руководителя АО "ДРСК" Сергея Чутенко.

Олег Кожемяко поручил краевому зампреду Елене Пархоменко предусмотреть отдельные колонки с дизельным топливом на заправочных станциях для спецтехники, чтобы исключить очереди, а также выдать водителям таких транспортных средств спецпропуски на топлива.

В ночь на четверг на Приморье обрушился циклон. Он принес ледяной дождь, сильный ветер, снегопад, что привело к энерго- и теплоавариям, порывам каналов интернет-связи, перебоям в движении общественного транспорта. В Приморском крае действует режим ЧС регионального уровня. Сейчас циклон ушел из региона. Продолжаются восстановительные работы, которые правительство края оценивает в 80 млн рублей.