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Калининградец застрелил бывшую жену и покончил с собой

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Калининградский СКР начал доследственную проверку по факту смерти двух человек, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Сегодня вечером на улице Чернышевского были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. По данному факту организована доследственная проверка. По предварительным данным, 37-летний мужчина из огнестрельного оружия застрелил свою 35-летнюю бывшую жену, после чего покончил с собой. Оружие, из которого, предположительно, произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СКР, производится детальный осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

СКР Калининград

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