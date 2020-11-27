"Аэрофлот" объявил распродажу билетов на внутрироссийские рейсы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 27 по 29 ноября 2020 года проводит распродажу билетов на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия", сообщает перевозчик в пятницу.

Согласно условиям акции "Улётные дни", полет может быть совершен в период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

По данным авиакомпании, акция распространяется только на билеты класса эконом на прямые перелеты между Москвой/Петербургом и населенными пунктами России, выполняемые под кодом SU. Возможна комбинация тарифов для бронирования транзитного перелета. Тарифы включают все сборы. Количество авиабилетов в рамках акции ограничено.

Акция не распространяется на билеты в и из Сочи на даты с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года, а также на перелеты между Москвой и Калининградом, Симферополем, Владивостоком, Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Магаданом.