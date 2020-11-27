Бывшую волгоградскую судью отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под домашний арест ранее возглавлявшую Дзержинский районный суд Волгограда экс-судью Юлию Добрынину, ставшей фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

Соответствующее ходатайство следствия, согласно данным картотеки, было зарегистрировано в Басманном суде Москвы в четверг и, по словам осведомленного источника "Интерфакса", к настоящему времени удовлетворено.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ в сентябре удовлетворила представление председателя СКР о даче согласия на возбуждение в отношении Добрыниной уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество (часть 3 статьи 30 - часть 4 статьи 159 УК РФ).

Источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, пояснил агентству, что в деле в отношении экс-судьи идет речь о сумме в 2,5 млн руб., а потерпевшей по нему признана жена волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова: якобы судья обсуждала с женщиной вопрос помощи в разбирательстве по иску волгоградской администрации к Зубкову о сносе принадлежащих ему построек на территории комплекса для отдыха.

Сам Зубков в настоящее время находится под арестом в Москве по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, по которому обвиняемым также проходит экс-начальник управления СК по Волгоградской области Михаил Музраев.