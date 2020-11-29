Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:41Заразились
на 28.11В России 2 242 633+27 100В мире 61 645 535+671 885

Севфлот заявил о соблюдении международных правил противолодочными самолетами РФ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 провели 12-часовое патрулирование над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и северо-восточной Атлантики, сообщил в воскресенье Северный флот РФ.

"За это время самолеты преодолели свыше 7 тысяч километров. Полеты дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

Командование ВВС Британии сообщило в субботу, что на перехват российских Ту-142 вылетали истребители Typhoon. По данным британских военных, два российских самолета находились в международном воздушном пространстве вблизи Соединенного Королевства.

"Чтобы противостоять этой провокационной деятельности и снизить риски, связанные с полетами российских военных самолетов в этом оживленном районе международного воздушного пространства, "Тайфуны" ВВС Великобритании внимательно следили за действиями российских военных самолетов", - отмечается в сообщении Королевских ВВС Британии.

Ту-142 - дальний самолёт противолодочной обороны, один из самых больших в мире. Предназначен для борьбы с подводными лодками вероятного противника, создания и контроля в течение продолжительного времени противолодочных рубежей большой протяжённости. По кодификации НАТО - Bear-F. Практическая дальность полета Ту-142 - 12550 км, боевой радиус действия - 6400 км.

Российская стратегическая авиация - Ту-160 и Ту-95МС, а также противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38 регулярно выполняют полеты над водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

В ноябре 2017 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия увеличила интенсивность полетов дальней авиации до уровня, который был при СССР.

Северный флот

Новости

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Захарова назвала Германию зависимой страной в сфере безопасности

Что произошло за день: суббота, 28 ноября

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Российский Су-27 "перехватил" над Черным морем самолет-разведчик США

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Кудрин не исключил роста безработицы в РФ из-за второй волны COVID-19

Отложенный испытательный пуск ракеты "Ангара" состоится в декабре

В дома 1,5 тыс. жителей острова Русский вернули свет после циклона

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов

Более 90% россиян сочли домашнее хозяйство обязанностью обоих супругов
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 27,1 тыс. случаев коронавируса

В России упростили правила оформления инвалидности

Что случилось этой ночью: суббота, 28 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');