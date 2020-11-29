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Что произошло за день: воскресенье, 29 ноября

Проверка пенсий, пожар на этапе "Формулы-1" и комментарии Шойгу о германском министре

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России за сутки выявлено еще 26 683 случая заражения COVID-19. За сутки от вируса в стране скончались 459 человек. В Москве суточный прирост составил 6798, при этом число госпитализаций с COVID в столице опустилось до 1,3 тыс. в сутки.

- В Госдуме опровергли планы Минтруда и ПФР проверить пенсии в 2021 году. СМИ сообщили о готовящихся проверках правильности выплат российским пенсионерам и пересчете их как в сторону увеличения, так и уменьшения. В думской фракции "Единая Россия" со ссылкой на Минтруд и ПФР заверили, что таких планов нет.

- Очередные акции оппозиции прошли в Белоруссии. Минская милиция заявляет, что на несогласованных митингах в столице страны задержаны около 250 человек. По информации правозащитников, среди задержанных сегодня в Белоруссии член основного состава Координационного совета, несколько журналистов.

- Шойгу ответил на призыв главы Бундесвера говорить с РФ с позиции силы. Российский министр подверг критике недавние заявления Аннегрет Крамп-Карренбауэр и сравнил их с нападками ученицы младших классов на учеников другой школы.

- Французский гонщик Ромен Грожан попал в серьезную аварию на этапе Ф-1. Его автомобиль столкнулся с болидом россиянина Даниила Квята, затем врезался в ограждение и загорелся. Грожан успел выбраться и отделался ожогами. Победу на Гран-при Бахрейна одержал Льюис Хэмилтон.

- Скончался болевший коронавирусом экс-глава РАН Фортов. Ученому было 74 года.

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