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Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста

Минская милиция подтвердила задержание 250 человек на акциях протеста
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Около 250 человек задержано на воскресных несанкционированных акциях протеста в Минске, сообщает ГУВД Мингорисполком.

Там отметили, что в отношении задержанных проводится проверка в рамках действующего законодательства.

В минской милиции заявили, что днем 29 ноября в разных районах белоруской районах столицы пытались собраться небольшие группы граждан с "незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы". В сообщении отмечается, что люди выходили на проезжую часть, блокируя движение. Митингующих вытеснили с проезжей части.

Минская милиция подчеркивает, что участников акции неоднократно предупреждали о недопустимости подобных действий, наиболее активные были задержаны.

В течение недели сотрудники милиции установили личности более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах. Эти люди привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной.

Милиция обратилась к гражданам с просьбой не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях.

По последним данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", всего в воскресенье по стране задержан 271 человек. Некоторых уже отпустили из милиции.

29 ноября в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста. Силовики не давали протестующим собраться в большие колонны, проводили задержания.

В стране с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Белоруссия Минск

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