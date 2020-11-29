В Белоруссии насчитали уже свыше 200 задержанных на акциях оппозиции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - По последним данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра "Весна", на несанкционированных акциях оппозиции в стране в воскресенье задержали 218 человек.

Список центра продолжает дополняться.

По информации правозащитников, больше всего задержаний было в Минске, но также они проводились в Витебске, Бресте, Гродно, Лиде, Жодино, Ляховичах, Боровлянах, Лесном и Коробчицах (Гродненская область).

В Минске во время акции был задержан член основного состава Координационного совета, экономист Дмитрий Крук.

В списках "Весны" также трое журналистов: в Бресте были задержаны корреспондент "Брестской газеты" и TUT.BY Станислав Коршунов и внештатный корреспондент "Брестской газеты" Максим Хлебец, а в Минске журналист еженедельной газеты "Новы час" Яна Трусило.

В воскресенье в белорусской столице и некоторых других городах прошли локальные акции протеста.