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Шойгу ответил на призыв главы Бундесвера говорить с РФ с позиции силы

Шойгу ответил на призыв главы Бундесвера говорить с РФ с позиции силы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал заявления главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

Говоря о 75-летии Победы в Великой Отечественной войне, он напомнил, что в этом году в Чёрном море был найден затопленный во время войны теплоход "Армения" с гражданским населением на борту. По мнению Шойгу, это один из многочисленных эпизодов войны, о котором надо рассказывать.

"Особенно когда нынешнее поколение политиков, допустим той же Германии, начинает нас учить жизни и начинает рассказывать, как с нами надо разговаривать с позиции силы", - вспомнил он недавнее высказывание Крамп-Карренбауэр.

"Здесь это больше похоже, знаете, на выступление ученицы младших классов с нападками на учеников совсем другой школы. Причём ученицы, у которой мама или папа директор школы. Она может себе все позволить. Ребят, так мы в другой школе, у нас директор другой", - сказал Шойгу.

По его словам, что это уже вторая министр обороны, которая призывает разговаривать с Россией с позиции силы. Глава ведомства рассказал, что прошлому министру обороны после подобных высказываний он посоветовал спросить у дедушки, каково это - разбираться с Россией с позиции силы.

Минобороны Сергей Шойгу Германия

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