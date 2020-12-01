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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:47Заразились
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В 24 регионах РФ продолжился рост заболеваемости COVID-19

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Темпы роста заболеваемости коронавирусом в России стабилизируются, однако ситуация в регионах разная, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Рост заболеваемости COVID-19 продолжается в 24 субъектах РФ, сказала она на президиуме Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Идет замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах Российской Федерации... В стадии стабилизации на сегодняшний день находится 58 субъектов, в стадии замедления роста - три, в стадии продолжающегося роста находятся 24 субъекта", - уточнила Попова.

Она отметила, что возрастная структура населения РФ, среди которой выражен наибольший темп прироста заболевших, это от 30 до 49 и от 50 до 64 лет. Попова уточнила, что в основном это работающее население.

Хроника 09 января – 01 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова

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